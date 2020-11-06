نائب رئيس الوفد: المشاركة فى انتخابات النواب رد قاطع على دعاة التخريب

قال الدكتور خالد محمد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن مشاركة الناخبين فى انتخابات المرحلة الثانية للنواب، تؤكد أكثر من دلالةٍ وطنية فى الوقت الراهن، أهمها اندماج ووعى النسيج المصرى بكل طوائفه فى العملية السياسية وضبط إيقاع الخطى مع توجه الدولة فى مساراتِها الديمقراطية المواكبة للتطلعات المختلفة فى جميع الميادين.





وأضاف قنديل فى بيانٍ له اليوم الجمعة، أن هذه المشاركة بالمرحلة الثانية، والتى تُجرى فى الخارج وستبدأ فى الداخل غدا السبت فى 13 محافظة، تمثل ردًا قاطعًا على دعاة التخريب وأهل الشر الذين يحاولون التشكيك فى إنجازات الدولة المصرية، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات لهى حق دستورى لكل مواطن فى مباشرة الحقوق السياسية، لذلك فلا بد على كل مصرى مدرج ضمن قاعدة بيانات الناخبين استخدام هذا الحق والنزول إلى الساحات لممارسة هذا الحق وتلبية نداء الوطن. وتابع نائب رئيس حزب الوفد وعضو الشيوخ، أن مجلس النواب الجديد ستختلف أجندته كثيرا عن المجلس الحالي، نظرا لاختلاف الأجواء التى تمر بها الدولة المصرية، فبرلمان 2015 جاء فى ظروف مكافحة الدولة للإرهاب وترسيخ مبادىء الدولة الحديثة ومؤسساتها، أما برلمان 2020 سيكون ملقى على عاتقه مهمة بناء وطن حديث يلبى احتياجات الدولة فى التنمية والإعمار.

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