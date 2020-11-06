صور.. أوقاف الغربية تعقم مساجدها استعدادا لصلاة الجمعة ومكافحة كورونا





تواصل مديرية أوقاف الغربية اليوم الجمعة حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا ، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله استعدادا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، ومساهمة فى الحد من انتشار فيروس كورونا.

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