غدا.. أندريه زكى يصوت فى انتخابات النواب بمدرسة الجبرتى الابتدائية





يدلى الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بصوته صباح غد السبت فى انتخابات مجلس النواب، بمدرسة الجبرتى الابتدائية بمنطقة شيراتون، فى أول نشاط له بعد إعلان رئاسة الطائفة بمصر شفاءه من فيروس كورونا المستجد ، وتجاوزه فترة العلاج.

وقال رئيس الإنجيلية فى بيان له اليوم: "إن مشاركة جميع المواطنين فى انتخابات مجلس النواب يعكس ممارسة حرة وحقيقية لتحقيق الديمقراطية على أرض الواقع، وترسيخ لدولة المواطنة، بجانب كونها استحقاقًا دستوريًّا هامًّا لبناء وتقدم الدولة المصرية".

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