تعرف على تفاصيل هيكلة وزارة الأوقاف الجديدة.. انتهت منها بالتعاون مع التنظيم والإدارة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة انتهت من تحديث وتطوير هيكلها الإداري بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتستعرض صوت الأمة في السطور التالية أبرز ملامح تحديث الهيكل الوزاري الذي استحدثته الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي:

- يضم 3 إدارات عامة للدخول بوزارة الأوقاف بقوة نحو عالم الرقمنة واستخدام مهارات التقنيات الحديثة

- استحداث إدارة مركزية للإدارة الاستراتيجية

- استحداث إدارة عامة لإدارة الأزمات

- استحداث إدارة عامة للتطوير المؤسسي

- استحداث إدارة عامة لتنمية المواهب

- إدراج شئون الواعظات في الهيكل الجديد لأول مرة في تاريخ الوزارة: يتم العمل على تطوير عمل الواعظات الدعوي بالوزارة كمًا وكيفًا بإذن الله تعالى.

وافتتحت وزارة الأوقاف قبل نحو عامين مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب، وحصل أكثر من (283) إماما وإداريا وواعظة على رخصة الحاسب الآلي الدولية من المركز، كما تم اعتماد المركز كأحد الجهات المانحة للرخصة الدولية المعتمدة في الحاسب الآلي ( icdl ) .