القوى العاملة: تعيين 281 شابًا وتحرير 53 محضرًا لمنشآت خالفت القانون بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر،تعيين 281 شابًا، منهم 3 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 353 شابا.

وقال الوزي: إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 408 عمال، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا بصرف 4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه ، ومنحة وفاة بـ 10 آلاف جنيه ، ومنحتنا مولود بإجمالي 400 جنيه ، ليصل الإجمالي إلى 22 ألف و 400 جنيه لـ 7 عمال من المسجلين بالمديرية .

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال أكتوبر الماضي قامت المديرية باستخراج ترخيص عمل للأجانب الذين يعملون في نطاق المحافظة، وتجديد 6 تراخيص لآخرين .

وأشار عبد الراضى إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 457 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 53 محضرًا ، وعمل ندوتين توعية في مجالات : الحوار الإجتماعي، و الإدمان وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وعمالة الطفل ، وعمل المرأة وتنظيم الأسرة .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 132 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 87 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية تلقت 48 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 28 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 4 شكاوى ، وتبقى 16 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .