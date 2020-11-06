القوى العاملة: تعيين 281 شابًا وتحرير 53 محضرًا لمنشآت خالفت القانون بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر،تعيين 281 شابًا، منهم 3 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 353 شابا.
وقال الوزي: إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 408 عمال، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا بصرف 4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه ، ومنحة وفاة بـ 10 آلاف جنيه ، ومنحتنا مولود بإجمالي 400 جنيه ، ليصل الإجمالي إلى 22 ألف و 400 جنيه لـ 7 عمال من المسجلين بالمديرية .
تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال أكتوبر الماضي قامت المديرية باستخراج ترخيص عمل للأجانب الذين يعملون في نطاق المحافظة، وتجديد 6 تراخيص لآخرين .
وأشار عبد الراضى إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 457 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 53 محضرًا ، وعمل ندوتين توعية في مجالات : الحوار الإجتماعي، و الإدمان وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وعمالة الطفل ، وعمل المرأة وتنظيم الأسرة .
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 132 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 87 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأضاف أن المديرية تلقت 48 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 28 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 4 شكاوى ، وتبقى 16 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .
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