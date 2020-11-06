إنفوجراف.. محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020

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وفى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" تلك المحافظات:
هذا وانتهت أجهزة وزارة الداخلية، من استعداداتها لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، لتذليل أية صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات فى الأداء الأمنى المتميز، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.
وتتابع غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، قيام محافظات المنوفية والغربية والدقهلية بإنهاء الاستعدادات للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب غدا السبت والأحد 7و8 نوفمبر.
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