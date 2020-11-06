صور.. محافظ المنوفية يشيد بجهود الأوقاف فى تجديد بيوت الله ومحاربة التشدد

حضر اللقاء اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، ومحمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.



ورحب المحافظ بالحضور مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف فى إحلال وتجديد بيوت الله ودور الوزارة الدعوى والوطنى الملموس فى خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطى المستنير ومحاربة الفكر المتشدد، كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرض لآخر المستجدات لمشروعات هيئة الأوقاف.



وقد أهدى وزير الأوقاف كتاب الله لمحافظ المنوفية كهدية تذكارية، كما أهدى محافظ المنوفية وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية درع المحافظة تقديرا لجهودهم المبذولة فى خدمة وعمارة بيوت الله.



وتأتى هذه الزيارة على هامش افتتاح مسجد الرحمة والمغفرة بعزبة دودو التابعة لقرية شنوان بمركز ومدينة شبين الكوم، وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بالمسجد تحت عنوان "من مواقف النبل والشرف فى السيرة النبوية الشريفة".