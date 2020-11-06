الهجرة: نربط نتائج مؤتمرات مصر تستطيع بـ مراكب النجاة لتشغيل الشباب

استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود المستثمرين المصريين بالخارج فى التعاون مع الشركات المصرية، وتبادل الخبرات، بما يخدم توجهات الدولة وخطط التنمية المستدامة 2020.





جاء ذلك استمرارا لجهود وزارة الهجرة فى جنى ثمار مؤتمرات "مصر تستطيع".

وأوضحت وزيرة الهجرة، وفق بيان اليوم، تواصل هانى الصيرفى من السويد، وأحمد لطفى من انجلترا، ومن رجال الأعمال المصريين بالخارج المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، للوقوف على نتائج تواصلهم مع الشركات المصرية، ودورهم فى دعم السياسات للوصول إلى حصة أكبر فى السوق، بما يضمن التوسع فى توفير فرص العمل للشباب، مؤكدة أن هذا ما ندعمه أيضا ونربطه بمبادرة مراكب النجاة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أحمد لطفى السيد، تواصله مع وزارة النقل "قطاع النقل البحرى" ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وتم الاتفاق على البدء الفورى بعد التوقيع فى عدد من الخطوات التنفيذية وتشمل التواصل مع الجمعية الملكية البحرية لإدخال منظومة القيادة والتراخيص فى الدولة، بالتعاون مع الأكاديمية البحرية، وتشغيل المنطقة الصناعية الخاصة بالقوارب البحرية فى أسرع وقت، بعد معاينتها وتقديم برنامج التشغيل.



وأضاف لطفى أن المقترح يشمل تقديم برنامج لتسويق سياحة اليخوت وصيانتها فى الخارج، للبدء فى تنفيذه مع تقديم برنامج لإقامة سباق لليخوت فى مصر، وتقديم برنامج إقامة منطقة صناعية لليخوت وإدارتها فى منطقة الجلالة، وكذلك تقديم برنامج لتسويق مشروع لصيانة اليخوت العملاقة، وكذلك إقامة منطقة للتدريب فى مصر لقيادة اليخوت العملاقة.

وفى سياق متصل، أوضح هانى الصيرفى، رجل الأعمال المصرى المقيم بالسويد، أنه تقدم بمقترح إلى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لتطوير الشركة التجارية للأخشاب، حتى تتمكن من المنافسة مع غيرها من الشركات الخاصة"، إذ أنها شركة مساهمة مصرية، تعمل فى مجال استيراد وتجارة الأخشاب، ولها فروع فى 7 محافظات من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية".

وتابع الصيرفى أن المقترح أسفر عن عقد لقاء تفاعلى مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وتم التعاقد مع الشركة التجارية للأخشاب لتنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة والإصلاح، بدءا من يناير ولمدة 3 شهور والتعاقد brick phase Agent، والتخطيط لتحصل الشركة على حصة تسويقية أكبر وتسويق منتجاتها فى المنطقة بأكملها، لما تتمتع به من جودة منتجات وقدرة تنافسية كبيرة، سعيا لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأعرب هانى الصيرفى عن شكره لوزارة الهجرة لجهودها فى إدماج المصريين بالخارج فى خطط التنمية المستدامة، وحرصها على إشراكهم فى المشروعات المختلفة، بما يضمن تحقيق أفضل منتج والتعاون لإنجاح المشروعات الوطنية.

ومن ناحيتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بكل النتائج والمقترحات والمساهمات الفعالة المقدمة من المصريين بالخارج، مضيفة: "أننا نستعد لإطلاق "مصر تستطيع بالصناعة"، وحريصون على مشاركة خبرائنا ومستثمرينا بالخارج لدعم جهود الدولة فى توطين الصناعة وتقديم منتج وطنى يصنع فى مصر".