لتعزيز التعاون.. الاتحاد الإفريقى والأغذية العالمى يزوران منظمة المدن

استضافت وزارة التنمية المحلية، وفدا يضم ممثل لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى ومنجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة، وآلاء الزهيرى مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج حيث قاموا بزيارة أيضا إلى مقر إقليم شمال إفريقيا التابع لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية بالقاهرة.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين فى إطار إطلاق أنشطة مقر إقليم شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية بالقاهرة.

وخلال الزيارة تم عقد اجتماعا بين قيادات الوزارة والوفد رفيع المستوى لبحث آفاق التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى لتعزيز التعاون الإقليمى لدول شمال إفريقيا.

ومن جانبه أكد ممثل مفوضية الاتحاد الإفريقى الحرص الكامل على دعم مقر منظمة المدن والحكومات الإفريقية فرع شمال إفريقيا بالقاهرة وكذا تعزيز الصلات بين الاتحاد الإفريقى والمنظمة الإفريقية نظراً للأهمية الكبيرة التى يوليها الاتحاد الإفريقى لدور المدن لتعزيز الترابط والتنمية بين بلدان القارة.

كما أكد منجستاب هايلى حرص البرنامج التعاون مع وزارة التنمية المحلية فى العديد من المجالات ومن بينها مشروع تنمية القرى المصرية لتحويلها إلى قرى نموذجية ومتكاملة.

وشدد هايلى على حرص البرنامج على ربط نشاط مركزه بمحافظة الأقصر "الجنوب – جنوب" مع مقر إقليم الشمال الإفريقى التابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية بالقاهرة ليصبحان معا مركزاً للتعاون بين الجانبين وأداة لتحقيق التعاون بين المدن الإفريقية وذلك فى إطار المشروعات التى ينفذها البرنامج حاليا مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد محمود شعراوى، حرص الوزارة على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة فى مصر لتحقيق أهداف التنمية المحلية فى عدد من المجالات وتبادل الخبرات بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات ودول القارة الإفريقية.