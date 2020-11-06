مصدر أمني: إصابة طفلين بالسويس نتبجة عبثهما بجسم غريب من مخلفات الحروب

كشف مصدر أمني حقيقة إصابة طفلين بالسويس إثر إنفجار جسم غريب. وقال المصدر إن إصابة طفلين نتيجة عبثهما بجسم غريب من مخلفات الحروب عثرا عليه في منطقة جبلية بالسويس، وذلك أثناء استقلالهما عربة "كارو" خاصة بهما.

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