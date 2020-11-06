ممثلون عن الاتحاد الأفريقي والأغذية العالمي يزورون مقر منظمة المدن الأفريقية بالقاهرة

استضافت وزارة التنمية المحلية وفدًا يضم ممثل لرئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى و منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة ، وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج حيث قاموا بزيارة أيضًا إلى مقر إقليم شمال أفريقيا التابع لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية بالقاهرة .

وخلال الزيارة تم عقد إجتماعًا بين قيادات الوزارة و الوفد رفيع المستوى لبحث آفاق التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى لتعزيز التعاون الإقليمى لدول شمال أفريقيا .

ومن جانبه أكد ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقى الحرص الكامل على دعم مقر منظمة المدن والحكومات الأفريقية فرع شمال أفريقيا بالقاهرة وكذا تعزيز الصلات بين الاتحاد الإفريقي والمنظمة الأفريقية نظرًا للأهمية الكبيرة التى يوليها الاتحاد الأفريقي لدور المدن لتعزيز الترابط والتنمية بين بلدان القارة .

كما أكد منجستاب هايلى حرص البرنامج على التعاون مع وزارة التنمية المحلية فى العديد من المجالات ومن بينها مشروع تنمية القرى المصرية لتحويلها إلى قرى نموذجية ومتكاملة .

وشدد هايلى على حرص البرنامج على ربط نشاط مركزه بمحافظة الأقصر " الجنوب – جنوب " مع مقر إقليم الشمال الأفريقى التابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالقاهرة ليصبحان معًا مركزًا للتعاون بين الجانبين وأداة لتحقيق التعاون بين المدن الأفريقية وذلك فى إطار المشروعات التى ينفذها البرنامج حاليًا مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوى ، حرص الوزارة على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة فى مصر لتحقيق أهداف التنمية المحلية فى عدد من المجالات وتبادل الخبرات بما يساهم فى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات ودول القارة الأفريقية .