ولاد الحرام.. رامي رضوان يحذر من عملية نصب بمعامل تحليل كورونا الخاصة

حذر الإعلامي رامي رضوان من نصب مراكز و معامل تحليل كرونا الخاصة، مؤكدا أنه يجب التعامل مع الأماكن المعتمدة لوزارة الصحة.

وكتب رامي رضوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لكل الناس اللي بتعمل إختبار كوفيد١٩ في أماكن خاصة (مراكز تحاليل أو عيادات او غيره) خلوا بالكم لأن الموضوع شكله قلب بيزنس عند بعض ولاد ال....حرام اللي عايزين الحرق.

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وأضاف: أحد الأصدقاء المقربين روى لي الأتي، وجار التحقق عشان هبلغ عنهم (المراكز مش الأصدقاء ، لكن حسيت اني لازم احذركم عشان ماحدش يقع في الفخ ويضحك عليه ويتعكنن.

وأوضح أن القصة وما فيها:

هتروح للمعمل عشان تعمل اختبار كورونا

هتتسئل "الاختبار لك فقط ولا لأسرتك؟" فهتقول "ليا فقط..اما نشوف النتيجه وبعدين نحدد"

فهيطلّعلك (لاحظ الشدة فوق ال ل)النتيجة إيجابية..يعني مصاب بكوفيد

هتتصدم لحظه وبعدين تفكر طب اسرتي واهلي واصحابي اللي قابلتهم..الخ الخ. هوب هتبلغ كل معارفك عشان يتأكدوا هما كمان

في الغالب هيسألوك عملت الإختبار فين

هتقولوهم عند ، فهيروحوا يعملوا إختبار عنده، فهيسأل كل واحد "الإختبار لك فقط ولا لكل لأسرتك؟" فهيقول "ليا فقط..اما نشوف النتيجه وبعدين نحدد"

وهكذا وهكذا، طب اللي حكولي عرفوا منين انه القصه فيها نصب؟

هما وبعض اللي سألوهم حبوا يتأكدوا..فعملوا إختبارات تانية في كذا مكان تاني وكلها طلعت سلبية!! ، طب ممكن يكون مش نصب بس خطأ أو الإختبار فيه حاجة مش مضبوطة مثلا؟ ، وارد..الله أعلم ، بس ريحة انها نصب أكبر. ماقدرش أحكم غير لما أتحقق..وهعمل كده، بس مش ده اللي شاغلني قوي حاليا.

وتابع : اللي شاغلني عشان كده بكتب البوست ده..ان ناس تعمل إختبار ويطلعلها إيجابي وهما مافيهومش حاجة

فيعيشوا في وهم الإصابة بكورونا..ويربكوا اللي حواليهم..وحالة قلق تسيطر على ناس كتير، مش بس كده. لا وبعد ما يعدوا ١٤ يوم ويعملوا إختبار تاني وفي الغالب عند نفس النصاب وتطلع النتيجة سلبية (ماهو اساميهم عنده بقى فمش هيطلعهم ايجابي تاني) فيبدأوا يتعاملوا انهم محصنين بأجسام مضاده..ما اتصابوا وخفوا بقى..فيقل التزامهم بالإجراءات الإحترازية..هوب تمسكهم كورونا بجد (لا قدر الله) فيتجننوا بقى (ازااااااي تاني) ويكونوا أخطر على اللي حواليهم..لان ممكن حد يتصاب ويتأذي (لا قدر الله)

وكل ده عشان واحد نصاب وضميره ميت (على ما يبدو)

واختتم رسالته قائلا: أدعوكم باللجوء للأماكن المعتمدة من وزارة الصحة لإجراء إختبار كوفيد١٩ /كورونا أضمن.

ولو في المقدرة..إعملوا الإختبار في مكانين مش مكان واحد لزيادة التأكد.

ربنا يحفظكم جميعا.

(وباذن الله أول ما أوثق القصة دي هفضححححححححححهم)

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