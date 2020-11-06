إنفوجراف- لقاءات وجولات.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء

وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بمد خدمة 502 طبيب بشرى بوظيفة أخصائى طب بشرى، بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالى لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة "سن الستين"، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل المعاش، فضلا عن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى ينص على أن " يُعمل بأحكام القانون فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه"، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها فى القانون"



كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروعات قوانين تخص ثلاث اتفاقيات التزام بترولية، للبحث عن البترول وتنميته فى منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية، وفى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وفى منطقة "وادى دب" بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.



كما تمت الموافقة على طلب وزارة التنمية المحلية الخاص باستكمال شراء احتياجات محافظة الإسكندرية من المواد البترولية، وذلك من الجمعية التعاونية للبترول، بالإضافة إلى الموافقة على إسناد مبنى الجمالون الكائن بقطعة الأرض 7 شارع الترجمان إلى شركة المقاولون العرب، وذلك طبقًا للائحة البيع والشراء المعمول بها بهيئة الأوقاف المصرية، لنقل جميع الشاغلين بمنطقة المثلث بسوق العتبة، كمرحلة أولى، لسرعة البدء فى أعمال تطوير السوق.

كما شملت القرارات أيضا الموافقة على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن لأراضى المصريين فى الخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار، طبقًا للوائح السارية بالهيئة، فضلا عن الموافقة على السماح للهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع تحالف الشركات الصينية "AVIC – CREC"، لتنفيذ مد مسار مشروع القطار الكهربائى بمرحلتيه الثانية والثالثة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار ينص على أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية "وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض" الكائنة فى نطاق محافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الجهات التابعة لها، على أن تحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، بالإضافة إلى الموافقة على الترخيص لمحافظة جنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة، لإدارة المشروعات الاستثمارية، والسياحية، والخدمية، المملوكة للمحافظة، وذلك دعمًا لها فى القيام بدورها التنموي، فى إطار استكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض جنوب سيناء من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية للمحافظة.



وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث طالب المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية تجنباً لاتخاذ قرارات صعبة تضر بعض الفئات اقتصاديا، بمشاركة عدد من الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فضلا عن عقد اجتماع لاستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، إذ كلف بتعاون المحافظات مع الجامعات من أجل الانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية.

وشارك من خلال تقنية "فيديو كونفرانس" محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، وترأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، إذ تمت الموافقة على مقترح بإنشاء صندوق لتوفير التمويل المستدام لبرنامج "تكافل وكرامة"، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ومسئولى الجهات المعنية، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية فى مختلف المجالات مثل ملف التصالح فى مخالفات البناء، ومنظومة كارت الفلاح، وتطبيق الغرامات على مخالفى الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا" بحزم.



كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء وفقا للتقرير، اجتماعا مع وزير الدولة السعودى عضو مجلس الوزراء، لبحث زيادة التعاون الاستثمارى بين مصر والسعودية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس شركة نيوم، وسفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، والرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وأعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وحول الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، للمشاركة فى أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، إذ كان فى استقباله رئيس الوزراء العراقى بمقر مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إلقاء كلمة فى الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة ببغداد، إذ نقل توجيهات الرئيس السيسى بالعمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأشاد بالتوافق بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية فى العراق مقابل كميات النفط التى ستستوردها مصر.

وكذلك شهد مدبولى مع رئيس الوزراء العراقى مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائى المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى إلقائه كلمة أمام منتدى الأعمال المصرى العراقى "معا لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثى"، استعرض فيها أهم محاور التعاون مع الأشقاء بالعراق، بحضور رئيس الوزراء العراقى، وعدد من وزراء البلدين، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والصناعة من البلدين، فضلا عن عقد مؤتمر صحفى مشترك بمقر مجلس الوزراء العراقى، إذ شدد على مصالح الدولتين فى الحفاظ على حقوقهما المائية باعتباره أمراً يمس الأمن القومى العربى، وكذا على وجود توجيه للوزراء بوضع خطة زمنية محددة، لتفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم، وتحويلها لمشروعات تخدم مصالح الشعبين، وكذلك إلقاء كلمة أمام مجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، أكد فيها الالتزام بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى، فضلاً عن متابعة الجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية لتوفير كل المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا التى تم ضخها بالسوق المحلى خلال شهر أكتوبر الماضى، وذلك فى تقرير تلقاه من المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء.



كما شملت الأنشطة أيضا، استعراض رئيس مجلس الوزراء تقريرا حول مؤشر مدراء المشتريات المصرى عن شهر أكتوبر 2020، إذ سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر نموًا بأقوى معدل منذ نهاية عام 2014، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى متحف البريد المصرى التاريخى فى منطقة العتبة بوسط القاهرة، برفقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ القاهرة، ونائب وزير الاتصالات لشئون التطور المؤسسى، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

كما افتتح مدبولى المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، المقام عند تقاطع طريق مصر إسكندرية الصحراوى مع محور 26 يوليو، والذى يأتى تنفيذه فى إطار الخطط الطموحة التى تتبناها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، برفقة وزير الداخلية، ومحافظ الجيزة، ومتابعة مع المشرف العام على مشروع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية المُقام على طريق القاهرة – السخنة، مستجدات العمل بالمشروع والموقف النهائى لمراحله التنفيذية، تمهيدا لافتتاحه رئاسيا، فضلا عن متابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2020، وذلك فى تقرير تلقاه من مدير المنظومة، إذ استقبلت المنظومة 93 ألف طلب وشكوى الشهر الماضى.

أما اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى على مدار الأسبوع، أظهر التقرير اجتماعه مع الرئيس العراقى، وأكد فيه أن هدف مصر هو مساندة الأشقاء العراقيين فى سعيهم لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية، واستعرض جوانب النجاح التى حققتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، واكتسبت فيها خبرات مشهودة تتطلع لنقلها للجانب العراقى، فضلا عن لقائه مع رئيس مجلس النواب العراقى، وشدد فيه على تكليفات الرئيس السيسى الواضحة للحكومة بالسعى للنهوض بعلاقات التعاون مع العراق فى شتى المجالات، وعرض جوانب التعاون التى تم إقرارها.