بصفة نهائية.. مجلس النواب يوافق على 4 قوانين ويقر 14 اتفاقية دولية

كما وافق أيضا على تقرير اللجنة العامة بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3شهور فى جميع انحاء البلاد للأسباب الأمنية والصحية، وكذلك نقل الأموال النقدية التى تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.

استأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته بإعلان خلو مقاعد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، والسيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب رمضان سرحان بالدائرة الثالثة ومقرها بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، نظرا لتعيينهم بقرار رئيس الجمهورية فى مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس المجلس أن النواب الثلاثة تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس النواب، وجاءت خالية من أى قيد أو شرط ويستدل منها على قبول الأعضاء لقرار التعيين بمجلس الشيوخ، فضلا عن أداء كل منهم اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.

واستعرض الدكتور على عبد العال الخطاب الذى تلقاه مجلس النواب من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذى يخطر فيه المجلس بوفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب.

ومن ناحيته، قال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "يعز على أن أنعى للمجلس وفاة النائبة منى منير"، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، داعيا النواب للوقوف حدادا على روح النائبة الراحلة، معلنا خلو مقعد النائبة بالمجلس.

كما هنأ الدكتور على عبد العال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمناسبة فوزه بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، متمنيا له التوفيق والسداد، كما توجه عبد العال بالتهنئة للنائبة شادية خضير لاختيارها نائبا لرئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربى، متمنيا لها أيضا التوفيق والسداد فى أداء عملها.

واستمع المجلس لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن أحد المواطنين رفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب، على خلفية عدد من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية، وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات، وبناءً عليه قرر المجلس رفض طلب رفع الحصانة عن النائب المذكور.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض احكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والازهر الشريف، وأرجأ أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة تالية.

كما شهدت المناقشات عددا من المداخلات الهامة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس كان منها: -

- التأكيد على أن القيادة السياسية أدركت أهمية تطوير التعليم منذ اليوم الأول ووضعت يدها على الموضوع الأساسى للتنمية وهو تطوير التعليم، قائلاً: "ما تم خلال السنوات الماضية فى تطوير التعليم لم يحدث فى تاريخ مصر إلا فى الحقبة الناصرية"، لافتاً إلى أن إنشاء العديد من الجامعات والمدارس خلال السنوات الماضية، ومنها "جامعة الملك سلمان والجامعة اليابانية وجامعة العلمين"، والكثير من الجامعات والمدارس التى انضمت للخدمة وما يتم إصلاحه وتأهيله من المدارس.

- أشاد الدكتور عبد العال بإدراك القيادة السياسية لأهمية التعليم باعتباره قاطرة التنمية، موجهاً الشكر للوزير الدكتور طارق شوقى الذى اعتبر تطوير التعليم قضية أمن قومى.

وخلال كلمته كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عن اتجاه الحكومة لرفع مرتبات معلمى التعليم الخاص، وفتح ملف المدارس الخاصة بشكل عام بهدف الوصول إلى حلول جذرية لجميع مشاكل العاملين بها، مشيرا إلى ان وزارته تبحث رفع الحد الأدنى للعاملين بهذه المدارس ومساواتهم بمعلمى الحكومة قبل نهاية العام الحالى، قائلا: "بإذن الله سنسمع أخبار كويسة جدا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأكد عبد العال أن المجلس سيفتح ملف المدارس الخاصة وتدنى مرتبات العاملين قائلا: "البعض مرتبه 700 جنيه، رغم كل المبالغ التى يتم تحصيلها من أولياء الأمور، ولن نترك التعليم الخاص يمشى بمزاجه، ولن نترك هذه الفئات بدون إنصاف"، مضيفا: "ثقتى كبيرة فى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم".

جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد أبو العينين حول مشكلة تدنى مرتبات العاملين بالمدارس الخاصة، وهو ما أكده النائب من خلال مناقشة القانون من ضرورة "إعادة النظر فى أجور معلمى المدارس الخاصة فى ظل ارتفاع قيمة المصروفات المدرسية بها، وكذلك ضرورة الاهتمام بالمعلم كأهم عنصر لنجاح العملية التعليمية".

كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة عن بدء صرف حزمة المزايا المالية الجديدة التى تضمنها قانون تحسين أوضاع ومرتبات المعلمين اعتبارا من 390 جنيهاً للمعلم المساعد إلى 630 جنيها لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية. موضحاً أن مشروع القانون تضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى "العام والأزهرى"، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.

وافق المجلس على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد فى مجموعه وأرجأ أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة تالية.

وأكد الدكتور حسين عيسى خلال استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون التشريعية أن تعديلات القانون تحقق مزيدا من التزام المجتمع الضريبى والحد من حالات التهرب مما سينعكس بشكل إيجابى على الخزانة العامة للدولة.

وخلال المناقشات "مازح" الدكتور عبدالعال وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلا: "وزير المالية يعمل حتى أخر لحظة من عمر الفصل التشريعى الأول، وأخشى أنه ترسل الحكومة مشروع قانون للبرلمان يوم 9 يناير وهو آخر يوم فى عمر الفصل التشريعى الحالى، مؤكدا أن الدكتور معيط وزير نشيط".

كما أشاد النواب بتعديلات القانون، مؤكدين أنه يمثل خطوة نحو التحول الرقمى فى مصر، وأنه يعد استكمالاً لحزمة الإجراءات التى تتخذها مصلحة الضرائب نحو الميكنة الكاملة.

وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر، وعشر الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى فى مجموعه، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة".

استمع المجلس الى بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى استعرض فيه الظروف التى أدت الى إعلان حالة الطوارئ فى البلاد، والذى تناول فيه الجهد الذى تبذله الدولة، للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التى نمر بها ويمر بها العالم أجمع فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومنها انخفاض معدلات النمو وتحولها إلى قيم سلبية، فضلا عن انتشار البطالة وتوقف المشروعات، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة، والانعكاسات السلبية لذلك علينا، وعلى المنطقة بأسرها.

وعقب الاستماع الى بيان رئيس الوزراء رفع الدكتور على عبد العال الجلسة العامة لمدة ساعة داعيا لاجتماع اللجنة العامة لنظر البيان الخاص بمد حالة الطوارئ.

كما اجتمعت اللجنة العامة برئاسة الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ونظرت اللجنة الموضوعين المدرجين على جدول أعمالها، على النحو التالى:

الموضوع الأول:

قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

وعقب المداولات أكدت اللجنة العامة أن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، وبناءً عليه وافقت اللجنة العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

الموضوع الثانى:

توصية مكتب المجلس بشأن نقل الأموال النقدية التى تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.

ولاحظت للجنة العامة من خلال البحث والمناقشة أن حجم الأموال التى قد آلت إلى مجلس النواب بموجب المادة 245 من الدستور؛ لم ينقص منها شىء، بل زادت بنسبة "17%" بالنسبة للعملات الأجنبية، وزادت بنسبة "63 %" بالنسبة للعملة المحلية، كما زادت أموال صندوق الأعضاء بنسبة "66 %"، وهو ما يعنى أن مكتب مجلس النواب قد أحسن استثمار هذه الأموال على أكمل وجه، ووجهت اللجنة الشكر إلى مكتب المجلس بهذه المناسبة.

وانتهت اللجنة العامة إلى الموافقة على توصية مكتب المجلس بنقل هذا المال المشار إليه إلى مجلس الشيوخ، وعرض الأمر بتقرير خلال الجلسة العامة لمباشرة إتمام الإجراءات.

وفى الجلسة العامة الثانية، استهل المجلس جلسته بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 26 أكتوبر الماضى، بعد استعراض تقرير اللجنة العامة للمجلس وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء عن الأسباب التى دعت إلى إعلان الطوارئ، فى ضوء التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية، الا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الامن القومى.

كما وافق المجلس على توصية مكتب المجلس بنقل الأموال النقدية التى تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.

ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتنص التعديلات على السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خصوصا أن الاكتشافات الاخيرة أدت الى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.

ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة "رورو" بنظام الـ B.O. T فى ميناء شرق بورسعيد.

كما وافق المجلس نهائيا، وبعد تلقيه إفادة مجلس الدولة ومراجعته للقانونين الذين انتهى المجلس من مناقشتهما فى جلسته الصباحية على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تعديل بعض أحكام القانون 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

كما وافق المجلس على 14 اتفاقية دولية وهى كالتالى:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم "367" لسنة 2020 بشأن "الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة مصر وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر".

2- قرار رئيس الجمهورية رقم "398" لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمى فى مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم "399" لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة مصر ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبرنامج الأغذية العالمى بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية.

4- قرار رئيس الجمهورية رقم "403" لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة فى خلق فرص عمل للمرأة فى صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة".

5- قرار رئيس الجمهورية رقم "404" لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر" بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية.

6- قرار رئيس الجمهورية رقم "415" لسنة 2020، بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو 1995 بشأن الوضع القانونى والمزايا والحصانات الخاصة بالمنطقة فى مصر.

7- قرار رئيس الجمهورية رقم "447" لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة مملكة أسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة".

8- قرار رئيس الجمهورية رقم "454" لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المرحلة الثالثة" بمبلغ 95 مليون دولار أمريكى.

9- قرار رئيس الجمهورية رقم "483" لسنة 2020، بشأن الموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلى "السادس" بين مصر وصندوق النقد العربى، بمبلغ 153 مليون و475 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 630 مليون دولار أمريكى.

10- قرار رئيس الجمهورية رقم "583" لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225 مليون يورو.

11- قرار رئيس الجمهورية رقم "477" لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.

12- قرار الرئيس رقم "484" بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا.

13- قرار رئيس الجمهورية رقم "474" لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسى -مرحلة ثانية- بين مصر والولايات المتحدة.

14- قرار رئيس الجمهورية رقم "473" لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.

ورفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن تنعقد الجلسة العامة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 الساعة الثانية عشر ظهرا.