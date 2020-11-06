عمدة العاصمة الألبانية يبدى تطلعه لنقل أفكار التطور العمرانى بالقاهرة

أعرب اريون فاليا عمدة العاصمة الألبانية "تيرانا" عن تطلعه لزيارة القاهرة، لبحث سبل التعاون والتعرف على الخبرة المصرية فى مجال التطوير الحضارى والتوسع العمرانى، والأفكار التى يمكن نقلها وتطبيقها فى العاصمة تيرانا.





وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، أن فاليا استقبل السفير محمد حيدر للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات بين البلديّن الصديقين، حيث أشار السفير حيدر إلى عملية التطوير الشاملة التى تشهدها العاصمتان، واستعرض فى هذا الإطار الطفرة العمرانية التى تشهدها المدن المصرية وخاصة القاهرة، من خلال مشروعات ترميم وتجديد الأحياء القديمة، وأيضاً التوسع من خلال مشروعات عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير حياة أفضل للمواطنين، وخص بالذكر مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أشاد بما لمسه من عمليات تطوير مستمرة فى العاصمة "تيرانا"، بما يفتح مجالاً واسعاً للتعاون، وتبادل الأفكار والخبرات بين الجانبين.

هذا، ووجه السفير حيدر الدعوة لعمدة تيرانا لزيارة القاهرة لحضور مراسم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى لمتحف الحضارة المصرية، وهى الدعوة التى استقبلها فاليا بتقدير كبير.