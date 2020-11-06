وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، أن فاليا استقبل السفير محمد حيدر للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات بين البلديّن الصديقين، حيث أشار السفير حيدر إلى عملية التطوير الشاملة التى تشهدها العاصمتان، واستعرض فى هذا الإطار الطفرة العمرانية التى تشهدها المدن المصرية وخاصة القاهرة، من خلال مشروعات ترميم وتجديد الأحياء القديمة، وأيضاً التوسع من خلال مشروعات عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير حياة أفضل للمواطنين، وخص بالذكر مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
كما أشاد بما لمسه من عمليات تطوير مستمرة فى العاصمة "تيرانا"، بما يفتح مجالاً واسعاً للتعاون، وتبادل الأفكار والخبرات بين الجانبين.
هذا، ووجه السفير حيدر الدعوة لعمدة تيرانا لزيارة القاهرة لحضور مراسم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى لمتحف الحضارة المصرية، وهى الدعوة التى استقبلها فاليا بتقدير كبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمدة العاصمة الألبانية يبدى تطلعه لنقل أفكار التطور العمرانى بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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