وسع المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن، الفارق مع منافسه الرئيس الحالى دونالد ترمب في ولاية نيفادا، بأكثر من 11 ألف صوت، بعد فرز 84% من الأصوات، وفقا لما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
وفى وقت سابق من اليوم الجمعة، تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن في ولاية جورجيا بفارق 917 صوتا، مع استمرار فرز الأصوات في الولاية الحاسمة.
يذكر أن السباق بين بايدن والرئيس دونالد ترامب متقارب بشدة حيث لم يصل أي منهما بعد إلى العدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي لتحقيق الفوز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جو بايدن يوسع الفارق مع دونالد ترمب فى نيفادا إلى أكثر من 11 ألف صوت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.