جو بايدن يوسع الفارق مع دونالد ترمب فى نيفادا إلى أكثر من 11 ألف صوت

وسع المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن، الفارق مع منافسه الرئيس الحالى دونالد ترمب في ولاية نيفادا، بأكثر من 11 ألف صوت، بعد فرز 84% من الأصوات، وفقا لما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق من اليوم الجمعة، تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن في ولاية جورجيا بفارق 917 صوتا، مع استمرار فرز الأصوات في الولاية الحاسمة.

يذكر أن السباق بين بايدن والرئيس دونالد ترامب متقارب بشدة حيث لم يصل أي منهما بعد إلى العدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي لتحقيق الفوز.