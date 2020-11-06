أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، لطيف على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
ويكون الطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويبقي معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا لطيف ليلا.
أما محافظات الصعيد، تنعدم فرص سقوط الأمطار ويبقى الطقس معتدل نهارا على شمال وجنوب الصعيد بارد ليلا على بعض مناطق الشمال والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 17، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 21، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى و24 للصغرى، وشمال الصعيد 25 للعظمى و17 للصغرى، وجنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 20.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: أمطار على القاهرة والسواحل غدا.. والطقس بارد على الصعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.