الأرصاد: أمطار على القاهرة والسواحل غدا.. والطقس بارد على الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، لطيف على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويكون الطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويبقي معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا لطيف ليلا.

أما محافظات الصعيد، تنعدم فرص سقوط الأمطار ويبقى الطقس معتدل نهارا على شمال وجنوب الصعيد بارد ليلا على بعض مناطق الشمال والرياح معتدلة.