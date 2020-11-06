صور.. محافظ الغربية: عمارة المساجد أبلغ رد على أعداء الوطن

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والشيخ السيد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة اليوم الجمعة، وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد سيدى عبد المجيد قرية نشيل مركز قطور بمحافظة الغربية.





ووجه محافظ الغربية التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله "مبنى ومعنى"، مشيدا بالجهود التى تبذلها وزارة الأوقاف فى عمارة المساجد وأن ذلك أبلغ رد على أعداء الوطن المتربصين به.

كما أشاد المحافظ بالتزام المصلين بالضوابط التى حددتها الأوقاف، وحملات النظافة والتعقيم التى تشهدها المساجد.

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