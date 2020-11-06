صور.. أوقاف بنى سويف: عمارة المساجد أبلغ رد على أكاذيب الجماعة الإرهابية

شهدت محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد وعمارتها والحفاظ على قدسيتها، وبحضور القيادات الدينية والدعوية بمحافظة بنى سويف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، مع الالتزام التام بكل الإجراءات والضوابط الاحترازية.





ووجهت قيادات الدعوة بمديرية أوقاف بنى سويف التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله مبنى ومعنى، مؤكدين أن عمارة بيوت الله والحفاظ على قدسيتها من أهم أولوياتهم، وأنها أبلغ رد على افتراءات وأكاذيب الجماعة الإرهابية، وأن الأوقاف تبنى وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب.

كما أكدت قيادات الدعوة ببنى سويف التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

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