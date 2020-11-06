وزيرة البيئة من سيوة: نعمل على تطوير المحميات الطبيعية لإحداث نقلة نوعية

وأوضحت الوزيرة، فى بيان صحفى، أن ذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية، واستكمالا لحملة Eco Egypt للسياحة البيئية والتي أطلقتها الوزارة والتى تتضمن 13 محمية طبيعية تختلف فى طبيعتها وثرواتها و تنوعها البيولوجى وطبيعة الأنشطة السياحية بها وفق موقعها لتمنح مصر تنوعا وغنى فى أنشطة السياحة البيئية من أجل التأكيد على تنوع المنتج السياحى البيئى فى مصر وثراء أنشطتها من محميات شرم الشيخ إلى محمية سيوة.

جاء ذلك خلال جولة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التفقدية بمحمية سيوة الطبيعية لمتابعة خطة تطوير والترويج للسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بمصر وذلك بحضور الفريق المسؤول عن التطوير وخبراء السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن خطة تطوير محمية سيوة تستغرق فترة زمنية تتراوح بين سنة إلى سنة ونصف وتمويل يتراوح بين 50 إلى 70 مليون جنيه من أجل إحداث نقلة نوعية حقيقية تكون فيها محمية سيوة رمزا للسياحة البيئية والعلاجية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل البيئى والمجتمع المحلي والذى تحرص الوزارة على اشراكه لأنه قلب عملية التطوير وأساسها وأحد العناصر المهمة للحفاظ على الثراء البيئى والثقافى بالمحميات والترويج لمنتج فريد للسياحة البيئية بمصر، مشيرة إلى قيام الوزارة اليوم بطرح مجموعة من المحميات على الموقع الالكترونى الرسمى لها وهى محميات الفيوم والغابة المتحجرة ودجلة للقطاع الخاص لتقديم خدمات بها والاستثمار فيها.

كما أكدت فؤاد أن ملامح التطوير تشمل تعديل اللوائح والتشريعات إذا كانت تحتاج لإصدار قانون معين لضبط أنشطة معينة للحفاظ على التنوع البيولوجى مثلما حدث فى تنظيم الأنشطة بشرم الشيخ كذلك إشراك القطاع الخاص والجهات المعنية من أجل حماية الموارد الطبيعية كجزء لا يتجزأ من الأنشطة والقطاعات وبما يجعل حماية البيئة فرصة ومنحة للمجتمع من أجل التنمية مع التصالح مع الطبيعة والحفاظ على مواردها والاستمتاع بها فى ذات الوقت.

وأوضحت فؤاد، أن مصر لديها العديد من المحميات الطبيعية منتشرة فى جميع ربوعها من محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء وما تزخر بها من شعاب مرجانية وكائنات بحرية فريدة إلى محمية سيوه والتى يظهر فيها تنوع مميز بين الزواحف والنباتات والحفريات والماء والملح، مؤكدة أن الوزارة تعمل على استراتيجية متكاملة للترويج عالميا للسياحة البيئية وما تمتلكة مصر من ثروات فريدة على مستوى العالم.

كما تضمنت الجولة اجتماعا مع العاملين بالمحمية للوقوف على الاحتياجات والاقتراحات الخاصة بتطوير المحمية باعتبارهم جزء أساسى من المحمية وأساس العمل بها، ولابد من الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى كما أن 97% من العاملين بالمحمية من المجتمع المحلى فى سيوة.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى جهود مصر كرئيس للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى حيث تم الانتهاء من وضع أول مسودة لخارطة طريق عالمية في ظل الظروف الاستثنائية التى يعانى منها العالم خلال أزمة انتشار فيروس كورونا تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية فى العالم وخاصة إفريقيا وتطرح أساليب الدعم المالى للمشروعات الخاصة بالتنوع البيولوجى من خلال الدول المتقدمة من خلال إشراك شركاء العمل البيئى والمجتمعات المحلية، وجارى حاليا مناقشتها و الاستقرار عليها.

جديرا بالذكر أن محمية سيوة تم إعلانها محمية طبيعية عام 2002 وتعتبر من المناطق الغنية بالمقومات السياحية المتميزة منها سياحة الآثار - السياحة العلاجية - وسياحة السفارى - والسياحة الصحراوية نظراً لما تتمتع به المنطقة من وجود مناطق أثرية متميزة مثل معبد الإله آمون ونقوش ولوحات تصور الملوك يقدمون القرابين للآلهة وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وجبل الموتى بمنطقة الدكرور وبه بعض المومياوات القديمة والمقابر الأثرية من العصر الرومانى والتى بها مجموعة من العملات والحلى الأثرية.

كما توجد منطقة دهيبة التى تضم المقابر المنحوتة فى الصخر من العصر اليونانى الرومانى وأيضا منطقة خميسة وتضم مجموعة من المقابر ترجع إلى العصر اليونانى.

يتمثل التنوع البيولوجى فى منطقة سيوة بوجود أكثر من 40 نوعاً من النباتات البرية التى تشمل أنواع طبية ورعوية وغيرها من النباتات لتثبيت الرمال، كما أن بعضها ذو أصول وراثية مهمة، علاوة على حطيات أشجار السنط والأتل، وكذلك حوالى 28 نوعاً من الحيوانات البرية الثديية ومنها أنواع نادرة مهددة بالانقراض مثل الضبع المخطط والغزال المصرى والغزال الأبيض والثعلب الأحمر وثعلب الفنك، وأيضاً 32 نوعاً من الزواحف وحوالى 164 نوعاً من الطيور بالإضافة إلى أعداد كثيرة من اللافقاريات والحشرات.