صور.. جامعة عين شمس تكرم أطباء العظام لجهودهم فى مواجهة كورونا

جاء ذلك استمرارا لسلسلة الفاعليات التى تنظمها جامعة عين شمس برعاية ورئاسة الدكتور محمود المتينى، احتفاء و تقديرا لجهود الجيش الأبيض فى مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وأهدى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس دروع التكريم و شهادات التقدير للأطباء، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، والدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر خيرى رئيس قسم جراحة العظام.



وضمت الفاعليات الوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد الدكتور عبد المحسن عرفة الأستاذ بالقسم لجهوده وإسهاماته فى خدمة المرضى وتفانيه فى أداء واجبه الإنسانى.



وفى كلمته، أشاد الدكتور محمود المتينى بجهود الأطباء ودور قسم جراحة العظام فى مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أهمية استمرار الجهود البحثية لمواجهة الفيروس.

ولفت إلى أن جائحة كورونا برغم ما فرضته من تحديات إلا أنها كانت فرصة ذهبية لتكثيف الجهود البحثية، الأمر الذى انعكس على تصنيف كلية الطب جامعة عين شمس وجعلها تأتى ضمن قائمة أفضل 200 كلية على مستوى العالم فى وقت قياسى.



واستعرض المتينى الخطة المرتقبة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة، مؤكدا أنه كانت هناك رؤية واضحة بضرورة الحفاظ على مستشفى عين شمس التخصصى ومستشفى الدمرداش فى تقديم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين، مع التركيز على تقديم الخدمة الطبية لمصابى كورونا مجانا بمستشفى العبور والمستشفى الميدانى للعزل.

وأشار الدكتور أيمن صالح فى كلمته إلى جهود الجامعة فى تذليل كل العقبات أمام الباحثين لمزيد من النشر الدولى للأبحاث.

وثمّن الدكتور أشرف عمر والدكتور عمر خيرى، جهود الأطباء وبسالتهم فى القيام بواجبهم الإنسانى دون تقاعس أو تراخى، كما أشادا بدعم إدارة الجامعة المستمر وتوفير كل المستلزمات لعبور هذا التحدى الصعب على الوجه الأمثل.