إقامة مباراتي مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا بدون جمهور

قال الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إنه اجتمع عن طريق الفيديو مسؤولو الأمن والسلامة الوطنيون من الاتحادات الأعضاء لإبلاغهم وتدريبهم على بروتوكول السلامة والأمن الجديد الذى فرضته جائحة كورونا COVID -19، من أجل الإشراف على استئناف مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وفقاً لبيان "كاف"، حضر الاجتماع حوالي 60 مسؤول أمن من منسقي الأمن والسلامة الوطنيين بالاتحادات الأعضاء ومنسقي السلامة والأمن المعينين في الاتحاد الأفريقى.

وشهد الاجتماع حرص الحضور على معرفة كيفية تطبيق والالتزام بالبروتوكول الأمنى ​​فى سياق هذه المباريات الدولية، وقام مدير الأمن والسلامة بعرض النقاط التالية:

- تنظيم المباريات خلف أبواب مغلقة وبدون جمهور

- الآلية الجديدة لمراقبة الاعتمادات والمناطق الجديدة للاعتمادات

- الاختلاف بين المباريات القادمة والسابقة

- ضرورة أن يكون لدى كل اتحاد عضو خطة أمن وسلامة محكمة قبل الاستئناف الفعال للمباريات الرسمية.

أشار البيان تحديد مهام مسؤولي الأمن والسلامة الوطنيين من خلال تزويدهم بالمشورة العملية والمبادئ التوجيهية حول كل نقطة من هذه النقاط.

وقال دكتور كريستيان إيميروا، مدير إدارة الأمن والسلامة: "هدفنا هو ضمان وجود عمليات أمن وسلامة موحدة في جميع أنحاء إفريقيا، مع التركيز على التأكد من إقامة المباريات في بيئة آمنة ومضمونة. نحن ندرك المهمة الضخمة التي تنتظرنا، لا سيما كيفية الحفاظ على إبعاد الجماهير عن الملاعب. من هنا شعرنا بالحاجة إلى توجيه جميع مسؤولي الأمن والسلامة الوطنيين وكذلك مسؤولي الكاف المعينين للأمن والسلامة على أفضل الممارسات في ظل هذه الظروف.

تكتسب حماية اللاعبين والمسؤولين قبل وأثناء وبعد المباراة أهمية كبيرة في عملياتنا. نحن بحاجة لضمان التنسيق الفعال بين مسؤولي الأمن والسلامة وجميع مسؤولي الصحة الآخرين الذين سيشاركون في خروج كل مباراة على أكمل صورة".

وسيتلقى مسؤولو الأمن والسلامة الوطنيين بروتوكولًا مفصلًا خاصًا بكل مباراة، ليقوم بإرشادهم خلال المراحل المختلفة لتنظيم المباريات الدولية والمقرر عقدها في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.