لاشين إبراهيم يدعو للمشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية ويوجه رسالة للشباب

دعا المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية خلال يومى الاقتراع، غدًا وبعد غد.





وأكد لاشين إبراهيم، أنه ليس هناك يوما يثبت فيه المواطن ولائه وحبه لوطنه أكثر من هذا اليوم الذى يدلى فيه بصوته لاختيار من يرغب فى تمثيله بمجلس النواب المنوط بمهمة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة لتنمية الاقتصادية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم: إن الانتخابات تشكل الركيزة الأساسية فى ترسيخ الديمقراطية، وأن إقبالكم على صناديق الاقتراع أبلغ دليل على حبكم لوطنكم، وحرصكم على إعلاء شأنه، حيث إن مشاركتكم فى هذا الاستحقاق هى تلبية لنداء الواجب وممارسة لحقكم الدستورى.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية، أن انتخابات المرحلة الثانية تشهد تنافسية وتنوع كبير، نظرا لكبر عدد المرشحين، وهو ما يسهل على الناخبين اختيار من يمثلهم بمجلس النواب، مؤكدا أن الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ونادى المستشار لاشين إبراهيم، الشباب المصرى بشحذ الهمم نحو ترسيخ الديمقراطية والعزم على بلوغ الحقوق الدستورية والواجبات الوطنية من خلال التصويت فى الانتخابات، قائلا: لا تتخاذلوا عن أداء دوركم ولا تتقاعسوا عن رد الأمانة فكل صوت أمانة قادر على أن يحدث فارقا.

وتابع: أنتم حاضر مصر ومستقبلها، وأنتم عدة هذا الوطن وعتاده، انزلوا وشاركوا فى صنع مستقبلكم، أظهروا للعالم حرصكم على بلدكم أظهروا للعالم أننا شعب أصحاب حضارة.

وللمرأة المصرية، قال: إنها كانت ولا تزال فى الصفوف الأمامية وخط الدفاع الأول عن الأسرة المصرية وفى كل استحقاق وانتخاب تضرب المثل على مدى وعى السيدة المصرية التى تمثل الأم والزوجة والأخت التى تحرص على النهوض ببلدها من أجل أبنها وزوجها وأخيها وتؤمن له مستقبلا تحفه الديمقراطية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية السيدة المصرية بالنزول فى تلك الانتخابات والاصطفاف أمام اللجان كما اعتادت وحث أفراد أسرتها على النزول والتصويت.

وللشعب المصرى فقد حثهم على ضرورة تحمل مسئوليته تجاه وطنه وبلده والتكاتف من أجل إتمام المهمة كاملة واختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية التى تم توفيرها لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع مجانا، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، أثناء عمليات التصويت.