البدري يختار 6 لاعبين من الزمالك لمباراتي توجو.. أبو جبل ومصطفى محمد على رأسهم

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبى الزمالك لقائمة الفريق الوطني استعداداً للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وتضم القائمة: محمد أبوجبل ومحمود حمدى (الونش) ومحمود علاء وطارق حامد وأحمد سيد (زيزو) ومصطفى محمد.

وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح غداً بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن ضغط المباريات فى الكرة المصرية كان كبير للغاية في الفترة الماضية، مشدداً على أنه يراهن على رغبة اللاعبين فى التغلب على الإجهاد، مع تمنيات أن يعود لاعبو الاهلى والزمالك إلى أنديتهما دون حدوث أى إصابات.

وأضاف البدرى أن الفوز في مواجهتي توجو هو سبيل منتخب مصر للصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، كما أن سبب استدعاء عدد كبير من اللاعبين هو تعويض الإصابات حال حدوثها، قائلاً: إن الظروف التى يتعرض لها المنتخب لم تحدث فى تاريخ الكرة المصرية.

ويتواجد فى معسكر المنتخب الأول 19 لاعبا هم مهدى سليمان (بيراميدز) ومحمد بسام (طلائع الجيش) وعبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى وأحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز) ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن وأحمد أبوالفتوح (سموحة) وطاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) وأكرم توفيق (الجونة) ومحمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدى فتحي ومحمد مجدى أفشة "الأهلي".

وكشف حسام البدرى عن إمكانية استدعاء محمود كهربا لاعب الأهلى لمعسكر منتخب مصر خلال الساعات المقبلة بعد استبعاده، وذلك لتعويض إصابة طاهر محمد طاهر بشد فى العضلة الأمامية واستبعاده من المعسكر.