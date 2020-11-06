لميس جابر عن طفل المرور : ضحية أسرته

وأضافت جابر فى برنامجها "خمسينية شاى" الذى يذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، بأنها لم تصدق التجاوز فى حق شرطى المرور، مشيرة إلى أنها عندما شاهدت الفيديو اعتقدت بأن الطفل يعانى من مرض نفسى، واعتبرت الطفل بأنه :"ضيحة أسرته".

وذكرت أن النيابة أودعت الطفل فى دار تقويم السلوك حتى يتم تعديله، معربة عن استيائها لكثرة التجاوزات التى ارتكبها.