وأضافت جابر فى برنامجها "خمسينية شاى" الذى يذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، بأنها لم تصدق التجاوز فى حق شرطى المرور، مشيرة إلى أنها عندما شاهدت الفيديو اعتقدت بأن الطفل يعانى من مرض نفسى، واعتبرت الطفل بأنه :"ضيحة أسرته".
وذكرت أن النيابة أودعت الطفل فى دار تقويم السلوك حتى يتم تعديله، معربة عن استيائها لكثرة التجاوزات التى ارتكبها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لميس جابر عن طفل المرور : ضحية أسرته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.