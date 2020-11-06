أهم الأخبار .. الحكومة تنفي 14 شائعة خلال أسبوع .. المنتخب يضم 6 لاعبين من الزمالك .. الانتخابات الأمريكية تشتعل بين ترامب وبايد...

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي ..

الحكومة تنفي 14 شائعة في 7 أيام .. فيديوجراف

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

نفي الشائعات.. الحكومة: لا صحة لتراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء.. إلغاء مجانية التعليم الجامعي.. وإيقاف المعاش المبكر.. وخصخصة مصر للطيران

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي و الاخبارية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رئيس هيئة الانتخابات للمصريين: إقبالكم على صناديق الاقتراع أبلغ دليل لحبكم لوطنكم

دعا المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية خلال يومي الاقتراع غدا وبعد غد، مؤكدا أنه ليس هناك يوما يثبت فيه المواطن ولاءه وحبه لوطنه أكثر من هذا اليوم الذي يدلى فيه بصوته لاختيار من يرغب في تمثيله بمجلس النواب المنوط بمهمة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة لتنمية الاقتصادية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد هجوم فيينا.. النمسا تقرر إغلاق عدد من المساجد

قررت السلطات النمساوية إغلاق عدد من المساجد في العاصمة فيينا،وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الاثنين الماضي قُتل خلاله 4 أشخاص إثر فتح مسلح النار عليهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

صحيفة إفريقية تفجر مفاجأة بشأن ضم حسين الشحات وأيمن أشرف لـ صن داونز

كشف صحيفة جنوب إفريقية عن مفاجأة بشأن عرض نادي صن داونز لضم ثنائي الأهلي حسين الشحات وأيمن أشرف خلال فترة الإنتقالات الصيفية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تويتر يحجب 12 تغريدة لـ ترامب في 3 أيام.. سلاح الرئيس ضد الإعلام ينقلب ضده

لطالما استخدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منصة تويتر،كسلاح مضاد للإعلام الأمريكي، الذي يرى أنه منحاز للديمقراطيين، لكن يبدو أن ذلك السلاح انقلب ضده خلال الأيام الماضية، حيث حجبت منصة شركة "تويتر"، خلال 3 أيام فقط، 12 تغريدة لترامب، جميعها تتعلق بالانتخابات الرئاسية، لتسلط الضوء بذلك على الصراع القديم الذي يخوضه ترامب مع الشركة، بجانب منافسته مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على البقاء في منصبه كرئيس للبيت الأبيض.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الكرملين: الرئيس بوتين بخير ولا ينوي ترك منصبه

علق قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الجمعة، على مزاعم استقالة الرئيس فلاديمير بوتين، من منصبه بعد إصابته بمرض خطير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وزير الأوقاف: اختلاس التسجيلات للناس خسة وندالة.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه ليس من الدين ولا من الشرف، تتبع سقطات وعورات الناس، والبحث عن عيوبهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الاحتلال يحتجز ألفين فلسطيني حاولوا الصلاة بالمسجد الأقصى.. صور

منعت شرطة الاحتلال ومايسمى حرس الحدود الفلسطينيين من الضفة الغربية من الدخول والصلاة في المسجد الاقصى اليوم الجمعة ،في خطوة عنصرية بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الشرطة الألمانية تداهم مقرات 4 أشخاص على صلة بمنفذ هجوم فيينا الإرهابي

شنت الشرطة الفيدرالية الألمانية حملات مداهمة على عدد من المنازل والمحال التجارية التابعة لأربعة أشخاص على صلة بالمتهم في تنفيذ الهجوم الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا هجوم فيينا، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

انخفاض كبير فى أسعار الذهب وارتفاع مفاجئ لـ الدولار | تفاصيل

انخفض الذهب اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار، لكن المعدن الأصفر بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو، بفضل آمال بمزيد من دعم البنك المركزي، إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس الأمريكي في ظل رئاسة جون بايدن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

واشنطن بوست: قوات الحماية السرية تتوجه إلى محل إقامة بايدن تمهيدًا لإعلانه رئيسًا لأمريكا

تخطط خدمة الحماية السرية المكلفة بحماية رئيس الولايات المتحدة، إلى إرسال تعزيزات إلى مدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير الأمريكية، بدءًا من يوم الجمعة، وذلك للمساعدة في حماية المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، مع اقتراب إعلان فوزه بالانتخابات ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

جرائم حرب.. تفاصيل القبض على رئيس كوسوفو وترحيله إلى لاهاي

استقال رئيس كوسوفو هاشم تاتشي أمس الخميس بعد أن أعلن أن المحكمة الخاصة بجرائم الحرب خلال النزاع الصربي في نهاية التسعينيات، قد أكدت توجيه اتهامات إليه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

7 خطوات للتصويت بانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020

ينطلق غدا السبت، مارثون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، حيث تنتهي اليوم انتخابات المصريين بالخارج والتي استمرت على مدار اليومين الماضيين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة: استقبلنا 93 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال أكتوبر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2020، وذلك في تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بينها 517 حالة عاجلة.. منظومة الشكاوى الحكومية تتلقى 4 آلاف استغاثة طبية في أكتوبر الماضي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2020، وذلك في تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة: تفعيل 1500 كارت تكافل وكرامة.. وإيداع 20 حالة بدور الرعاية والمستشفيات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2020، وذلك في تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شاهد| فضيحة مطار قطر.. القصة الكاملة

عرضت قناة "العربية" تقريرا يحمل سم "فضيحة مطار قطر..اكتشاف جنسيات جديدة تعرضن للفحص المذل".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حادث مروع.. القبض على طبيب مصري بالكويت دهس زوجته بالسيارة

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بأن دوريات النجدة في البلاد تمكنت من القبض علي طبيب مصري حيث تم اقتياده الى النظارة للشروع في قتل زوجته دهسا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هل تستبعد الحكومة المواطنين من الدعم حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية؟ الوزراء يجيب

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مجلس الوزراء ينفي إسناد تحصيل فواتير الكهرباء لشركة خاصة

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إسناد تحصيل فواتير الكهرباء لشركة خاصة نتيجة لوجود عجز في أعداد المحصلين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة: 3 شروط للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة تنفي إطلاق تطبيقات عبر الهاتف لنماذج امتحانات الثانوية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية تتضمن نماذج امتحانات المواد الدراسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة: مصر للطيران شركة وطنية مملوكة للدولة ولا نية لـ خصصتها

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تمم نشره في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة: لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة تحذر من صفحات وهمية على فيسبوك لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تدشين وزارة الإسكان صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة تنفي إطلاق تطبيقات عبر الهاتف لنماذج امتحانات الثانوية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية تتضمن نماذج امتحانات المواد الدراسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة توضح حقيقة إلغاء مجانية التعليم الجامعي

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيدًا لإلغاء مجانية التعليم الجامعي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة: لا صحة لإيفاد باحثين لدراسة أحوال المواطنين في بورسعيد