أدب الحوار والتعبير عن الرأى .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وفى هذا الصدد، صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأنه لا بد من ترسيخ أسس التسامح والسلام الإنسانى وفقه العيش المشترك بين الناس جميعا، وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاحتراب والاقتتال.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الأوقاف المصرية تعمل من خلال منهج ثابت وخطة عمل متكاملة لترسيخ أسس الحوار والسلام الإنسانى والإيمان بالتنوع واحترام الآخر.

يذكر أن وزارة الأوقاف قد أطلقت منذ أيام مبادرة "نتعايش باحترام متبادل"، فى فقه وروح التعايش باحترام بين بنى الإنسان، وأنها ستعقد أولى فاعليات المبادرة يوم الثلاثاء الموافق 10 / 11 / 2020، بمقر دار الهلال الساعة الخامسة مساءً، بالتنسيق والتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الهلال ومجلة المصور.

وأكدت الوزارة على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

واختتمت بالقول: "نسأل الله العلى القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".