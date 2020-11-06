لمواجهة الطقس السيئ .. الصرف الصحى بالإسكندرية توجه 4 نصائح للمواطنين

وأهابت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بالمواطنين بالآتى:

تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى نهاية الفترة الواردة بعالية وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

كما حذرت من الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

ودعت إلى تجنب البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

يأتى ذلك بناء على البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، وبناء على خرائط الطقس الواردة من مركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الموارد المائية والرى التى تشير إلى تعرض السواحل الشمالية والوجه البحرى لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء 4 نوفمبر وحتى الإثنين، يصاحبها سقوط أمطار بكثافات متفاوتة غزيرة إلى متوسطة وخفيفة.