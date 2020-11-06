صور.. نائب محافظ دمياط: تطهير المساجد يعكس العناية ببيوت الله مبنى ومعنى

شهد الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط نائبا عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور أسامة العبد رئيس رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية، اليوم الجمعة، افتتاح مجموعة من المساجد الجديدة بالمحافظة، وأدوا جميعًا صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية أم الرضا الجديدة، وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد سلامة تحت عنوان: "من مواقف النبل والشرف فى السيرة النبوية المشرفة".





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