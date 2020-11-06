ضمن مسئوليتها المجتمعية.. احتفالات لطلعت مصطفى بالرحاب ومدينتى غدا وبعد غد بمناسبة انتخابات مجلس النواب

كعادتها فى كل انتخابات وكافة الاستحقاقات الدستورية، جهزت شركة طلعت مصطفى المقار الانتخابية في كل من الرحاب ومدينتي، وذلك استعدادًا لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب غداً وبعد غد 7 و 8 نوفمبر.

وضمن مسئوليتها المجتمعية وتيسيرًا على قاطني المدينتين، ستوفر شركة طلعت مصطفى أتوبيسات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية، وذلك في أجواء احتفالية مع توزيع أعلام مصر على الناخبين .

ولراحة سكان مدينتي والرحاب ، توفر شركة طلعت مصطفى أجهزة لاب توب أمام المقار الانتخابية ليتمكن أى ناخب من الاستعلام عن رقم اللجنة ورقمه في الكشوفات.

كما توفر شركة طلعت مصطفى شاشات عرض كبيرة أمام المقار الانتخابية لتعريف الناخبين كيفية الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان بطريقة صحيحة وسليمة .

وأعرب عدد كبير من سكان الرحاب ومدينتي عن سعادتهم بمبادرة شركة طلعت مصطفى التي اعتادت على تنظيم جميع الاستحقاقات الدستورية على أكمل وجه.

وتحرص طلعت مصطفى دائمًا على أن يتم الاقتراع بالتوازى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصارمة حرصًا على سلامة الناخبين ولتشجيعهم على المشاركة في العرس الديمقراطي ، وذلك عن طريق تعقيم المقار الانتخابية قبل وبعد بدء التصويت ، مع الحفاظ على المسافات الآمنة لانتظار الناخبين امام اللجان الانتخابية ، بالاضافة الى التشديد على ارتداء الكمامات الطبية للقائمين على العملية الانتخابية والناخبين على حد سواء.