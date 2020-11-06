القباج توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوى لانقاذ سيدة بالشرقية..صور

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع سيدة مسنة متواجدة بالشارع بمحافظة الشرقية. وعلي الفور تحرك الفريق وتبين ان السيدة تدعي ف.أ ٦٣ عاما تعاني من الشلل الرعاش وزوجها متوفي وليس لديها ابناء وبعد وفاة زوجها استمرت بمنزل زوجها ولكن بمرور الوقت تدهورت حالة المنزل وهو بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية والمنزل عبارة عن بيت قديم بالطين دون سقف. وقام فريق الوحدة المتنقلة بالشرقية بايداعها بدار بسمة للكبار بلا مأوى بالزقازيق.

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