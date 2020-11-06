صور.. إعدام 1.5 طن أغذية بمصنع حلويات بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على مصانع الحلويات بمركز ومدينة منيا القمح، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومدير ومفتشى أغذية الإدارة الصحية بمنيا القمح.





وأسفرت جهود الحملة عن المرور على 2 مصنع للحلويات بمركز منيا القمح، أحدهما به نقصا شديدا فى الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة، وإعدام طن و510 كجم أغذية عبارة عن كيك، وهوالك إنتاج، وسكر جلكوز، وأوانى بها صدأ، كما تم سحب 3 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير 2 محضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة منيا القمح.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشون الصحية بمحافظة الشرقية، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة.