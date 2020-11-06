عضو بـ الشيوخ يدعو للمشاركة فى انتخابات النواب : واجب وطنى وحق دستورى

دعا النائب عصام هلال عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، جموع المصريين فى المحافظات التى ستشهد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب خلال يومى الاقتراع غدا وبعد غد، لضرورة المشاركة بكثافة واختيار النواب الذين يثقون فى إمكانياتهم.





ووجه عفيفى، فى بيان له، اليوم الجمعة، رسالة تقدير واحترام وإجلال إلى الشعب المصرى العظيم، البطل الأول لمعركة البناء والتنمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ودعا عفيفى، الشعب المصرى للنزول بكثافة الى اللجان الانتخابية، دعما للوطن واستكمال بناء مؤسساته التشريعية، واختيار من يثقون بوطنيتهم وقدراتهم على القيام بدورهم التشريعى الذى يتسق ويتكامل مع دور القيادة السياسية والحكومة فى بناء مصر الحديثة، وهو ما يتحقق على أرض الواقع من نجاحات كبرى فى الداخل ونجاحات أكبر على المستويين الإقليمى والدولى بسياسة مصرية شريفة وواعية وقوية.

كما طالب بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الصحية، فى أثناء المشاركة للوقاية من عدوى فيروس كورونا، حتى يحمى المواطن نفسه ووطنه ومستقبله.

وتابع: "هذا الاستحقاق واجب وطنى وحق دستورى أصيل للشعب المصرى العظيم مصدر كل السلطات وبطل معركة الوعى التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وقال عفيفى إن الشعب المصرى العظيم شارك بكثافة فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، ووجه رساله للمواطنين فى محافظات المرحلة الثانية.

وواصل: "لا تترددوا فى المشاركة واختيار أفضل من يمثلكم، شاركوا فى الحفاظ على تاريخكم وحاضركم وبناء مستقبلكم ومستقبل الأجيال القادمة، وقدموا للعالم أجمع صورة حضارية معروفة عن الشعب المصرى".

وحذر من ترك الساحة لإعلام الخراب والتضليل، حتى لا ينال من عزيمة هذا الوطن وشعبه وقادته، مبينا: "لقنوهم درسا فى الوطنية والوعى والالتزام والحرص على قوة هذا الوطن ومؤسساته".

وأضاف عفيفى أنه يعول على الشعب المصرى بكافة فئاته، خاصة المرأة والشباب، فهما دائما يضربان أعظم الأمثال فى هذه الأدوار الوطنية والاستحقاقات الكبرى.