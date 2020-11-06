انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تصدر بيان بحالة الطقس وسقوط أمطار غزيرة ورعدية خلال ال24 ساعة المقبلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حالة الطقس لأهميتها بالنسبة للمواطنين في كافة المحافظات المصرية، خاصة في فصل الخريف وما ينجم عنه من تغييرات كبيرة في حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال ال24 ساعة المقبلة على كافة محافظات جمهورية مصر العربية مدعومة ببيان بدرجات الحرارة على كافة مدن الجمهورية وأماكن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والخفيفة خلال الساعات المقبلة.

بيان هيئة الأرصاد الجوية بخصوص حالة طقس السبت 7 نوفمبر 2020:-

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس السبت خلال النهار، طقس لطيف على محافظات القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد وسرعة الرياح معتدلة، أما في خلال الليل فتكون حالة الطقس السائدة هو طقس بارد على محافظات القاهرة والوجه البحري وشمال سيناء، يكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، لطيف على جنوب سيناء ويمكن معرفة حالة الطقس المتوقعة بالتفصيل من بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:-

خريطة سقوط الأمطار حتى الثلاثاء 10 نوفمبر 2020:-

من جهة أخرى فقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً بخصوص أماكن سقوط الأمطار على كافة المحافظات المصرية خلال الفترة من يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020، حيث يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن تكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى تكون متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية الغربية ، ويمكن معرفة أماكن سقوط الأمطار من خلال البيان التالي:-