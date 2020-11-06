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إنفوجراف.. كيف يحمى أولياء الأمور أبناءهم من فيروس كورونا أثناء الدراسة؟

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فهمى غالى 2020-11-06 22:11 0 تبليغ

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عرضت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إنفوجرافا بعنوان كيف يحمى أولياء الأمور أبنائهم من فيروس أثناء الدراسة؟

ونصحت الوزارة، أولياء الأمور فى حالة ظهور أعراض مرضية تنفسية على الطفل أو ارتفاع درجة حرارته أو مخالطته لحالة كورونا عدم إرساله للمدرسة، والتأكد من غسل الطالب ليديه بالماء والصابون قبل خروجه من المنزل.

 

كما تضمنت النصائح عدم اتباع الشائعات أو ترويجها والحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة، وإعطاء الطعام والشراب الخاص بالطفل مغلفًا بطريقة صحية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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