إنفوجراف.. كيف يحمى أولياء الأمور أبناءهم من فيروس كورونا أثناء الدراسة؟

ونصحت الوزارة، أولياء الأمور فى حالة ظهور أعراض مرضية تنفسية على الطفل أو ارتفاع درجة حرارته أو مخالطته لحالة كورونا عدم إرساله للمدرسة، والتأكد من غسل الطالب ليديه بالماء والصابون قبل خروجه من المنزل.

كما تضمنت النصائح عدم اتباع الشائعات أو ترويجها والحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة، وإعطاء الطعام والشراب الخاص بالطفل مغلفًا بطريقة صحية.