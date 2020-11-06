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ونصحت الوزارة، أولياء الأمور فى حالة ظهور أعراض مرضية تنفسية على الطفل أو ارتفاع درجة حرارته أو مخالطته لحالة كورونا عدم إرساله للمدرسة، والتأكد من غسل الطالب ليديه بالماء والصابون قبل خروجه من المنزل.
كما تضمنت النصائح عدم اتباع الشائعات أو ترويجها والحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة، وإعطاء الطعام والشراب الخاص بالطفل مغلفًا بطريقة صحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. كيف يحمى أولياء الأمور أبناءهم من فيروس كورونا أثناء الدراسة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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