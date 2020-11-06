بالرقم القومى .. استعلم عن لجنتك الانتخابية

ويتيح الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، الاستعلام على اللجنة الانتخابية للناخب، ورقم اللجنة الفرعية ورقم الناخب فى الكشوف الانتخابية، عن طريق إدخال الرقم القومى، كما يمكن للمواطنين معرفة أسماء المرشحين فى دوائرهم الانتخابية بمجلس النواب.

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلٍ من: القاهرة والقليوبية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد السويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعا جموع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية خلال يومى الاقتراع، غدًا وبعد غد.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية، أن انتخابات المرحلة الثانية تشهد تنافسية وتنوعا كبيرا، نظرا لكبر عدد المرشحين، وهو ما يسهل على الناخبين اختيار من يمثلهم بمجلس النواب، مؤكدا أن الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ونادى المستشار لاشين إبراهيم، الشباب المصرى بشحذ الهمم نحو ترسيخ الديمقراطية والعزم على بلوغ الحقوق الدستورية والواجبات الوطنية من خلال التصويت فى الانتخابات، قائلا: لا تتخاذلوا عن أداء دوركم ولا تتقاعسوا عن رد الأمانة فكل صوت أمانة قادر على أن يحدث فارقا.

ويمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للناخب من هنا