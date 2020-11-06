بعد ضبط مرتكبى الواقعة.. حقيقة اختطاف فتاة بأسوان وذبحها لرفض أهلها دفع فدية

نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته جماعة الإخوان الإرهابية على شبكة الإنترنت بتعرض فتاة للإختطاف بأسوان وقتلها لعدم دفع أهلها الفدية.
وأن حقيقة الواقعة هى مغادرة الفتاة لمنزلها بمحض إرادتها ، وتوجهها للقاء أحد الأشخاص مرتبطة به عاطفياً لسابقة تقدمه للزواج منها ورفض الأسرة له ، وحدوث مشادة بينهما حول إتمام الزواج منها ، قام على إثرها بقتلها مستعيناً بقائد مركبة "توك توك" للتخلص من جثمانها بمنطقة العثور.
وقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى من ضبطه أثناء إختفائه بمحافظة المنيا ، كما تمكنت من ضبط قائد مركبة "التوك توك" ، وإعترف بإرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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