بطريرك الكاثوليك يحتفل بالمناولة الأولى لأبناء كاتدرائية الفجالة 

احتفل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، بالقداس الإلهى الاحتفالى الخاص بالمناولة الاحتفالية، لحوالى 25 من أبناء كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة.





أقيم الاحتفال بحضور كل من الأب بولس جرس، والأب أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكنيسة، والشعب المحتفل.

شمل اليوم الاحتفالى صلاة القداس الإلهى، الذى تخللته كلمة البطريرك، والتى خاطب فيها المحتفلين بالمناولة الاحتفالية وأهلهم، مشجعًا إياهم.

وقال الأنبا إبراهيم إسحاق: "أنتم أحباء ليسوع، واظبوا على قراءة الكتاب المقدس، فهو يساعدنا على أن نكون صورة للمسيح، ومنكم المستقبل للكنيسة، ولا مستقبل بدونكم".

كان هذا بالإضافة إلى حواره مع بعض من المحتفلين، كما تخلل القداس الإلهى أيضًا الألحان من خورس الكنيسة، بالإضافة إلى الطلبات المختلفة على لسان أبناء المناولة الاحتفالية، والعديد من الترانيم الروحية.

واختُتم القداس الإلهى بكلمة شكر من الأب هدية تامر لرعاة الكنيسة، ولخدام المناولة الاحتفالية، ولكل من تعب فى تكوين الأولاد.

وتلا ذلك إعطاء البركة الختامية من البطريرك للشعب المحتفل، وتهنئة أبناء المناولة الاحتفالية وأسرهم.