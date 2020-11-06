فيديو .. المفتى يوضح حكم الاحتفال بعيد الحب

وقال علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، فى برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إن الناس قد تعارفوا على تخصيص يوم معين للاحتفال بالأم ويوم للاحتفال بالمولد النبوى ويوم لمناسبات أخرى، مضيفًا أن الإنسان إذا كان منضبطًا بدائرة المشروعية واكتفى بالأمور المباحة ككلمات الحب لزوجته فهو أمر متسق مع الشرع الشريف فقد قال الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

وأشار إلى أنه لا مانع من إبداء مشاعر الود الساكنة فى القلب بين الزوجين بجميع الوسائل المباحة، مضيفًا: "وعلينا أن ننتقى مما نقلده ما يتفق مع شخصيتنا كمسلمين".