



قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، إن الألمان يعملون منذ فترة على إنتاج تطعيم كورونا مثل باقى الدول التى منها مصر.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" مساء الجمعة، أن الألمان قطعوا شوطا كبيرا فى التطعيم، وخلال أسبوعين سيضطلع الجيش الألمانى من خلال 60 مركزًا بمهمة تطعيم الشعب، لافتًا إلى أن هناك أولويات فى الحصول على التطعيم. وأوضح أن الدكتور هانى الطير أستاذ جراحة العظام فى ألمانيا أكد الخبر، كما أن وكالات الأنباء بدأت فى نقل الخبر، مضيفًا: "ده شىء جيد جدًا وبداية لانحصار المرض قبل نهاية 2020"، متوقعًا خروج عدد من اللقاحات خلال الفترة المقبلة للنور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. هانى الناظر : بدء تطعيم الشعب الألمانى بلقاح كورونا خلال أسبوعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.