فيديو .. أديب عن اقتراب فوز بايدن : مصر 2020 ليست دولة 2013

علق الإعلامى عمرو أديب، على القلق الذى تسرب لكثير من المصريين بسبب اعتقادهم أنه مع اقتراب فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية سيعيد جماعة الإخوان الإرهابية قائلًا :" مصر مش جمهورية موز".





وأضاف أديب خلال برنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن عام 2012 شهد خروج جماعة الإخوان بسبب وجود باراك أوباما رئيسا لأمريكا، مؤكدا أن "مصر 2020" ليست مصر 2013 لأنها أصبحت أقوى مما سبق، وأوضح أن الدولة المصرية الآن تملك أوراق مهمة فى الشرق الأوسط وصديق لجميع الدول. وتابع: "الوضع ليس مأساوى فليس هناك مشكلة بوجود بايدن فى حكم أمريكا ومن يختزل العلاقة بين مصر والولايات المتحدة فى جماعة الإخوان ساذج".

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