لجنة الشباب بإيبارشية المنيا تنظم دورة لكرة القدم

نظمت لجنة الشباب الإيبارشى، تحت رعاية وحضور الأب شنودة يواقيم، مسؤول لجنة الشباب، وفريق اللجنة معه، دورى كرة قدم لشباب كنائس الإيبارشية، اليوم الجمعة، تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا.





أسفرت فعاليات الدورى عن فوز شباب طوة بالمركز الأول "قدم"، فيما حصل على المركز الثانى شباب سمالوط "قدم". وعلى الجانب الآخر، حصل شباب الكاتدرائية "طائرة" على المركز الأول والثانى، فيما حصلت شابات الكاتدرائية على المركز الأول والثانى "طائرة". وفى نهاية اليوم، شكر الأب شنودة يواقيم، مسؤول لجنة الشباب، جميع أعضاء اللجنة الذين يخدمون معه، وكل من شارك فى دورى القدم من الكنائس مثل: "كنيسة الحواصلية ومار مرقص، والكاتدرائية، ونزلة غطاس، وطوة، وسمالوط". وأكد الأب شنودة على توزيع الهدايا على الفرق الفائزة، خلال يوم الشباب الإيبارشى القادم.

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