صحيفة أمريكية تؤكد اتهامات ترامب.. اعتقال موظف بريد لعدم تسليمه بطاقات اقتراع

قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إنه تم القبض على موظف من خدمة البريد الأمريكية الثلاثاء الماضى، أثناء عبوره الحدود بين الولايات المتحدة وكندا حاملا مئات المظاريف وغيرها من البريد غير المسلم - بما فى ذلك عدة بطاقات اقتراع.

ونقلت الصحيفة – التى دعمت إعادة انتخاب ترامب رسيما قبل الانتخابات - عن صحيفة بافالو نيوز، أن ساعي البريد في بوفالو ، الذي تم القبض عليه ومعه أكثر من 800 بريد داخل صندوقه فشل فى تسليمها، وقال إنه انتهى به المطاف على جسر بين الولايات المتحدة وجارتها في الشمال بالصدفة.

ووجدت الجمارك وحماية الحدود صندوقًا ضخمًا للبريد يحتوى على عدة رموز بريدية في السيارة. وقالت السلطات للصحيفة إن من بينهم ثلاثة أصوات غيابية من مجلس انتخابات مقاطعة إيرى.

وأخبر براندون ويلسون ، 27 عامًا ، عملاء حماية الحدود أنه كان في المسار الخطأ أثناء سفره على الطريق السريع 190 وانتهى به الأمر بطريق الخطأ على الجسر. وعند الضغط عليه، ادعى ويلسون أن البريد كان لأمه على الرغم من أنه لم يتمكن من شرح سبب عدم تطابق الأسماء الموجودة على الرسائل.

واعترف ويلسون لاحقًا فى مقابلة مع مكتب خدمة البريد للمفتش العام، أنه كان يأخذ البريد ويضعه في سيارته ولا يسلمه.

ونفى ويلسون علمه بحيازته ثلاث أوراق اقتراع غيابية – وأصبح التصويت عبر البريد نقطة محورية في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل لعام 2020.

ووجهت إليه تهمة تأخير أو إتلاف البريد ، بحسب وثائق المحكمة. ويواجه خمس سنوات في السجن وغرامة 250 ألف دولار في حالة إدانته.