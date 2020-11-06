أبوالعينين ينهي أزمة المياه بمدرسة الوسام بالجيزة.. تركيب مواتير جديدة وصيانة جميع المواسير

وجه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، مكتب خدمة المواطنين التابع له، بالتعامل الفوري والسريع مع أزمة مدرسة الوسام الرسمية لـ اللغات، التي تعاني مشكلة في توافر المياه بها.
وعلى الفور توجه فريق من مكتب خدمات النائب محمد أبو العينين، لحل المشكلة فورا وتركيب مواتير مياه قوية لتغذية جميع أدوار المدرسة بالمياه، وكذلك صيانة جميع المواسير لخدمة الطلاب وانتظام العملية الدراسية على الوجه الأمثل.
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