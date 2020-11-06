انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل| تعطيل الدراسة غداً بالإسكندرية بسبب حالة الطقس السيئ والأرصاد تحذر من أمطار غزيرة بهذه الأماكن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن محافظ الإسكندرية عن تعطيل الدراسة غداً السبت نتيجة حالة الطقس السيئ، بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري، بسقوط أمطار غزيرة متوقعة على المحافظة، ومحافظات أخرى، وأشارت الهيئة إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار بالأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة غداً بالإسكندرية بسبب حالة الطقس

وأكد محافظ الإسكندرية أن قرار تعليق الدراسة غداً يستثنى منه القيادات والنوبتجيات وأطقم العمل، والتي يحددها كل مدير إدارة، ويأتي القرار بوقف الدراسة غداص بالإسكندرية لإتاحة الفرصة أمام الأجهزة المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتعامل الفوري مع أي أحداث نتيجة الطقس الغير مستقر.

كما أعلن اللواء محمد الشريف قراراً آخر بجانب تعطيل الدراسة غداً وهو رفع درجة الإستعداد للحالة القصوى بجميع الأجهزة المعنية، من أجل التعامل بشكل فوري مع الأحوال الجوية السيئة، وذلك وفق البيان الصادر من الأرصاد الجوية.

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كما أعلنت الأرصاد عن أماكن سقوط الأمطار بدايةً من الغد السبت وحتى نهاية الأسبوع، وحذرت الهيئة أسفل البيان الذي نشرته على الصفحة الرسمية الخاصة بالأرصاد من أمطار غزيرة غداً بالسواحل الشمالية الغربية، ووجهت بالإستعداد وأخذ التدابير اللازمة، وذلك كما في البيان التالي.