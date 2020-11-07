المنظمة الدولية للحماية المدنية تمنح وزارة الداخلية الوسام الشرفي

شاركت وزارة الداخلية فى فعاليات إجتماعات الدورة رقم 53 للمجلس التنفيذى للمنظمة الدولية للحماية المدنية (ICDO) عبر تقنية (الفيديو كونفرانس). وعلى هامش الفعاليات توجهت المنظمة بالشكر إلى عدد من الدول الأعضاء "من بينها مصر" وذلك على جهودها فى دعم أنشطة المنظمة وتعزير التعاون الفنى بين أعضائها. كما منحت المنظمة شهادة تقدير ووسام المنظمة الشرفى بدرجة (ضابط دولى) لممثل وزارة الداخلية المصرية تقديراً للجهود المصرية فى هذا الشأن.

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