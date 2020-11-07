الأهلي كابيتال القابضة تستثمر في أسهم مستشفى الندي زايد

أعلنت شركة الأهلي كابيتال القابضة (ACH) - الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري- عن الانتهاء من كافة إجراءات عملية الاستحواذ على نسبة 94.5% من أسهم مستشفى الندى زايد.

وقد صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري - رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال القابضة، ان عملية الاستحواذ على المستشفى تعد امتدادا للأنشطة التي تستهدفها شركة الأهلي كابيتال القابضة لدعم وتنمية مجال الرعاية الصحية في مصر من خلال الاستثمار في مستشفى رائدة في هذا المجال تتمتع بعلامة تجارية متميزة بحيث تصبح ركيزة أساسية في منصة الرعاية الصحية المزمع اقامتها تحت ادارة شركة الأهلي كابيتال القابضة وهي المنصة التي ستضم تحت مظلتها شركة الأهلي للخدمات الطبية القائمة على ادارة العلاج الطبي لأكثر من 200 ألف مستفيد وكذا مستشفى المقطم، إضافة الى عيادات صحة والتي وصل عددها حاليا الى 5 عيادات، وكذلك شركة لإدارة الصيدليات، مشيرا الى أن الاستحواذ على مستشفى الندى يعد هو الخطوة الأولى للأهلي كابيتال التي تمهد بشكل إيجابي لاستراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية الى مصر خاصة في المجال الطبي والرعاية الصحية.

وأكد عكاشه على الدور الحيوي لشركة الاهلي كابيتال القابضة خلال الفترة السابقة والتي يبلغ رأسمالها 5 مليار جنيه وتتجاوز استثماراتها 9 مليار جنيه تمثلت في مجالات البتروكيماويات ومواد البناء والخدمات الطبية والخدمات المالية غير المصرفية وغيرها.

وفي ذات السياق، أعرب الدكتور عمر عبد العزيز، الذى احتفظ بمساهمته في المستشفى كشريك مؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفى الندى – زايد، عن اعتزازه بتعاون الأهلي كابيتال مع المستشفى للمساهمة في دفع عجلة نموها واستمرارها في رفع معدلات الجودة الى أعلى المستويات التي تواكب المعايير الطبية العالمية؛ ومن أهمها منح خدمة للمريض بجودة مستدامة وأمان طبي تام من أجل الوصول الى تجربة ونتائج إيجابية يشعر بها المريض، مؤكدًا على ثقته في قدرة المستشفى على تحقيق المزيد من النجاح في الفترة المقبلة استنادا إلى الكوادر الطبية والإدارية المتميزة التي تضمها لتصبح مركزًا للتميز في مجال صحة المرأة والطفل بشكل عام.

وأضاف كريم سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال القابضة ان إتمام الشراكة مع مستشفى رائدة في هذا المجال يأتي استنادًا لمكانة الندى كعلامة تجارية رائدة ونموذج للتميز المستدام في تقديم الرعاية الصحية للمرأة والمجالات العلاجية الأخرى، كما تتميز مستشفى الندي بحداثة إنشائها علي أعلي المعايير الطبية العالمية وتجهيزها بأحدث وأفضل الأجهزة الطبية مع تمتعها بقيادة طبية وإدارية قوية، وهو ما ينعكس على نتائجها المالية.

كما اشار الى أهمية الاهتمام بالاستثمار في مجال الرعاية الصحية من منظور متلقى الخدمة الذى يتطلع إلى جودة في الخدمة تضاهى المعايير والاعراف العالمية من خلال نماذج مؤسسية مستدامة لتوفير رعاية صحية متكاملة، وعلى هذا النحو، فان هذا الاستثمار يتوافق تمامًا مع رؤية الشركة للمستقبل، باعتبارها نقطة انطلاق قوية، حيث تؤمن الأهلي كابيتال وشركاؤها بأهمية الاستثمار في منصة تهدف الى تحقيق النمو في مختلف مجالات الرعاية والخدمة الطبية المختلفة، وتقديم خدمة متكاملة وعالية الجودة في استراتيجية ممتدة لمختلف شرائح المجتمع في كافة انحاء البلاد.

جدير بالذكر أن "الندى ويست" تعد مستشفى حديثة التأسيس، تم افتتاحها نهاية عام 2018، وتحمل الاسم التجاري لواحدة من أبرز مستشفيات أمراض النساء والتوليد في مصر، وهي تضم 74 سريرًا في قلب منطقة للشيخ زايد الواعدة، حيث تستثمر نجاح علامة الندى التجارية كأحد المستشفيات الرائدة المتخصصة في أمراض النساء والتوليد، وقد تم تصميمها وبنائها لتلائم أعلى المعايير في تسهيلات الرعاية الصحية، مع تزويدها بأحدث المعدات والخدمات عالية الجودة التي تتيح التوسع بشكل عملي في المجالات العلاجية الأخرى، وهو ما كان واضحًا في النمو السريع الذي حققته المستشفى.