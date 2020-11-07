مدينتى اجواء احتفالية السكان ، كما يتم توفير باصات لنقل من يرغب الى مقر اللجان واعادتهم عقب الادلاء باصواتهم كما سيتم سريعا تحديد ارقام اللجان للناخبين من خلال الوسائل الالكترونية. وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من كمامات وتباعد ومطهرات وذلك حرصا على سلامة الجميع ولتيسير والاسراع بعملية الادلاء بالصوت ودون أي تكدس. علما بأنه بالنسبة لنادى مدينتى سيكون ( الدخول من بوابة النادي رقم /1 ) .. بينما نادي الرحاب ( الدخول من بوابة النادي رقم 15 ) . كعادة مجموعة طلعت مصطفى العقارية فى اهتمامها الدائم براحة السكان، وتيسيرا لعملية الادلاء بالاصوات في استحقاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب التي تنطلق غدا السبت وتستمر حتى بعد غد الاحد نظم كل من نادي الرحاب ونادىاجواء احتفالية السكان ، كما يتم توفير باصات لنقل من يرغب الى مقر اللجان واعادتهم عقب الادلاء باصواتهم كما سيتم سريعا تحديد ارقام اللجان للناخبين من خلال الوسائل الالكترونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالات بـ ناديي مدينتي والرحاب.. وباصات للانتقال للمقار الانتخابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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