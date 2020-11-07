“الأعلى منذ أسابيع” الصحة تعلن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 6 نوفمبر

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن تقريرها بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 6 نوفمبر، وذلك وسط تحذيرات موجة ثانية محتملة، على غرار ما يحدث الآن في العديد من الدول الأوروبية، ومن هنا كان اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء الماضي والذي شدد على تطبيق الإجراءات الإحترازية، وتطبيق الغرامة حال عدم الإلتزام بارتداء كمامة وأكد مدبولي على غلق أي منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 6 نوفمبر

ووفق بيان الصحة اليوم فقد تم تسجيل 100 حالة تعافي جديدة بانخفاض 32 حالة عن الأمس، وبهذا يرتفع إجمالي الأعداد التي تم شفاؤها حتى اليوم لـ 100106 حالة، وتؤكد الصحة دائماً على أن الأعداد المذكورة خرجت من مستشفيات العزل الصحي عقب تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم ففقد سجلت الصحة 224 حالة إصابة جديدة، وبهذا يرتفع مؤشر الإصابات منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم إلى 108754 حالة، ومن بين هذه الحالات، الحالات تم شفاؤها بشكل كامل والبالغة 100106 حالة.

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كما سجلت وزارة الصحة اليوم 14 حالة وفاه جديدة، ووصول إجمالي الوفيات حتى اليوم لـ 6343 حالة، وتؤكد الصحة على متابعتها للموقف أول بأول، كما أنها تراقب الموقف بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية، وذلك من خلال فرق الرصد والترقب المنتشرة بجميع المحافظات.