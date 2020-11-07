بـ عباية سوداء.. سارة خليفة تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

نشرت الإعلامية سارة خليفة صورًا جديدة لها من احدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت سارة خليفة بإطلالة انيقة، ترتدى بعباءة شيفون سوداء، واعتمدت على ترك شعرها الذهبي الفاتح منسدلًا على كتفيها بطريقة الكيرلي، ووضعت مكياج جذابًا متناسقا مع إطلالتها.
وعلقت سارة خليفة قائلة "نسمة القمر انا بجد حبيت العباية دي قوي وبقالها اكتر من شهرين المفروض تنزل بس معلش انا اللي انشغلت بس ذوقها اد ايه يجنن????❤️ "
وتقدم سارة خليفة حاليا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، ويتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة والأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز الترندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.
يذكر أن سارة خليفة تعمل فى مجال الإعلام من عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.
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